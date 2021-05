[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 13일 김한영 이사장이 철도건설 토목분야 시공사 대표들과 ‘동반성장’ 간담회를 가졌다고 밝혔다. 간담회에서 김 이사장과 시공사 대표들은 안전을 우선하는 철도공단의 경영방침에 공감대를 형성, 철도현장 근로자의 안전관리 철저로 산업재해 제로화 달성에 상호 협력키로 했다. 김 이사장이 시공사 대표들과의 간담회 자리에서 현장 안전관리 철저를 당부하고 있다. 국가철도공단 제공

