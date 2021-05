함안군보건소, 코로나19 위탁의료기관 예방 접종 사전 예약 실시

5~6월, 고령층 등 대상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함안군보건소는 코로나19 예방 접종과 관련해 위탁의료기관에서 예방 접종을 할 수 있도록 5~6월 중 고령층 등을 대상으로 사전 예약을 진행하고 있다.

60~74세, 만성중증호흡기질환자, 유치원? 어린이집과 초등학교 (1, 2학년) 교사·돌봄 인력에 대해 백신 접종 사전 예약을 받아 이달 27일부터 6월 19일까지 전국 병·의원 등 위탁의료기관에서 접종한다.

접종 백신은 아스트라제네카 백신으로 30세 미만은 대상에서 제외된다.

사전 예약은 중앙콜센터, 보건소콜센터, 각 읍·면사무소로 방문하거나 전화 예약할 수 있다.

인터넷으로 코로나19 예방 접종 사전 예약 누리집 및 모바일에서 직접 사전 예약할 수 있다.

함안군의 60~74세 등 접종 대상 인원은 9700여명으로 접종할 수 있는 병원은 가야읍 6개소, 칠원읍 5개소, 군북면 1개소, 칠서면 1개소, 산인면 1개소로 자세한 사항은 군청 홈페이지와 함안군보건소에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr