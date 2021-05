함양군 취학 전 아동 실명 예방사업 … 영유아 눈 건강 상담실 운영

5월~12월 31일까지 온라인·전화·대면(비대면) 운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 보건소는 보건복지부와 인구보건복지협회에서 운영하는 취학 전 아동 실명 예방사업 영유아 눈 건강 상담실을 5월부터 12월 말까지 온라인, 전화, 대면(비대면) 방식으로 운영한다고 13일 밝혔다.

상담실에서는 취학 전 아동의 눈 건강을 위한 예방, 치료, 교육 등 모든 의료적 사항에 대한 상담이 진행된다.

이번 상담실 운영을 통해 취학 전 아동의 눈 건강관리 및 조기 검진, 시력 증진을 유도하고 궁극적으로 영유아 눈 건강 중요성 확산을 통해 보호자 인식 개선에 이바지할 것으로 보인다.

군 보건소 관계자는 “영유아 눈 건강 상담실 전문 의료상담을 통해 부모의 궁금증을 신속하게 해결하고 질환을 조기에 발견해 치료까지 연계될 수 있는 좋은 사업이므로 부모의 관심과 협조를 부탁드린다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr