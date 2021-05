中 시노백 "코로나 변이 대응 백신, 10주 안에 출시가능"

"브라질, 남아공서 변이바이러스 수집"

"서구 mRNA 백신보다 변이 대응 빨라"

[아시아경제 이현우 기자] 중국 제약사 시노백이 코로나19 변이바이러스를 상당량 확보, 연구 중이며 앞으로 10주 내로 변이바이러스에 대응 가능한 백신을 출시할 수 있다고 밝혔다.

13일 중국 관영 글로벌타임스 등 현지언론에 따르면, 이날 류페이청 시노백 대변인은 기자회견에서 "이미 브라질과 남아프리카공화국에서 상당량의 변이바이러스를 수집했으며 현재 변이바이러스 간 차이를 연구 중"이라며 "변이바이러스에 대응가능한 백신을 빠르면 앞으로 10주 이내에 생산 가능할 것"이라고 밝혔다.

그는 "바이러스 배양에서 시장에 나오기까지 10주 정도가 걸린다면서, 이미 숙련된 백신 생산라인을 갖추고 있는 만큼 코로나19 변이바이러스에 대한 백신 생산이 이전보다 훨씬 빨라질 것"이라며 "시노백의 기존 백신도 세계 각국에서 접종 중이며, 코로나19 면역이 잘 기능하는 것으로 보인다"고 평가했다.

중국 백신 전문가 타오리나는 글로벌타임스와의 인터뷰에서 "시노백의 이러한 개발 속도는 과장이 아니다"라며 "변이 바이러스를 확보했으면 제조사가 배양장치의 바이러스를 교체하기만 하면 된다"고 설명했다. 이렇게 만든 백신으로 동물실험이나 사람을 대상으로 한 1차 임상시험을 거치면 긴급 용도로 사용할 수 있다는 것이다.

글로벌타임스는 중국 백신에 대한 불신에 대해 서구국가들의 근거없는 비판이라고 일축하며 "서구국가들은 유전정보가 담긴 메신저 리보핵산(mRNA)을 복제하는 방식으로 코로나19 백신을 만들지만, 시노백의 비활성화 백신이 mRNA 백신보다 변이바이러스에 대응해 빨리 갱신할 수 있다"며 "앞으로 시노백 백신의 경쟁력이 높아질 것"이라고 주장했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr