차기작은 영어로 된 실사 작품

봉준호 감독이 차차기작으로 애니메이션을 연출한다. VFX 회사 포스크리에이티브파티는 봉 감독이 지난 1월 탈고한 시나리오를 토대로 컴퓨터그래픽 애니메이션을 제작한다고 13일 전했다. 심해 생물과 인간들이 등장하는 드라마다. 봉 감독이 2018년부터 구상하고 준비했다. 이미 몇몇 배우들에게 목소리 연기를 부탁했다고 전해진다. 차기작은 영어로 된 실사 작품이 될 전망이다. 관계자는 "시나리오 작업이 한창이다"라고 전했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr