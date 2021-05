코로나 바이러스 훔쳐갈 뻔, 70대 노파 황당 사건 … 병원서 검체 채취한 키트 털렸다

부산 남부경찰서, 수영구 종합병원서 진단 키트 32개 훔친 女 검거 전량 회수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 검체 채취를 마친 진단 키트가 70대(여) 노인에게 털린 황당한 일이 부산에서 벌어졌다.

확진자의 검체가 포함된 키트를 도둑맞았다면 코로나19 바이러스가 외부로 유출된 꼴이다.

13일 부산경찰청과 수영구 등에 따르면 지난 12일 오후 6시 20분께 수영구의 한 종합병원 응급실에서 출입구 앞에 보관 중이던 코로나19 진단 키트 32개가 사라졌다.

사라진 키트는 이날 코로나19 검체 채취를 마친 것으로, 이날 오후 9시 진단 검사 업체가 수거할 예정이었다.

병원 측의 신고를 받은 부산 남부경찰서는 사안이 중대한 것으로 판단해 강력팀을 출동시켰다.

경찰은 곧바로 CCTV 분석에 들어갔고, A씨(여·70대)가 비닐봉지에 키트를 넣는 모습을 찾아냈다.

A씨 동선을 추적한 끝에 13일 오전 6시 10분께 A씨 자택에서 검거했다. 다행히 가져간 검체 키트는 모두 A씨 자택에서 회수했다.

A씨는 “잘 기억나지 않는다”고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 검체 키트를 가져간 동기와 병원 측의 분실 경위 등을 수사하고 있다.

경찰의 신속한 대처로 다행히 검체 키트는 무사히 회수했지만, 병원 측의 관리가 허술했다는 지적이다.

키트를 보관하는 원통 외부에 바이러스가 묻을 수도 있고, 만약 보관용 통이 깨진다면 공기 중으로 유출되는 사태를 배제할 수 없다고 전문가는 우려했다.

수영구보건소는 해당 병원에 대한 현장 조사를 진행한 뒤 행정 조치 여부를 결정할 계획이다.

