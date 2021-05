미스터블루, ‘에오스 레드’ 국내외 흥행…"1Q 영업이익 40억원"

[아시아경제 유현석 기자] 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 10,900 전일대비 100 등락률 +0.93% 거래량 115,795 전일가 10,800 2021.05.13 10:40 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"미스터블루, 에오스레드 해외출시로 재평가 전망"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정미스터블루, 66억 규모 자사주 처분 결정 close 는 13일 공시를 통해 연결 재무제표 기준 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 79.3% 증가한 40억원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액과 당기순이익은 각각 179억원, 35억원을 기록했다.

온라인 만화 및 웹툰 사업은 자체 플랫폼 가입자수 및 결제액 증가로 B2C향 매출액이 꾸준히 늘고 있다. 지난해 말 기준 자체 플랫폼 가입자수는 587만명으로 전년 동기 대비 약 50만명이 증가했다. 플랫폼 내 건당 평균 결제금액은 1만5000원을 돌파해 점진적인 상승 추세다.

자회사 블루포션게임즈를 통해 진행 중인 게임사업도 지난 1분기 매출액이 전년 동기 대비 약 21.7% 증가했다. 대표작인 모바일 MMORPG '에오스 레드'의 대규모 업데이트 효과와 대만 시장 흥행이 매출 증가의 주요 원인으로 풀이된다.

블루포션게임즈는 지난 2월 '에오스 레드'의 대규모 업데이트 '에피소드3: 크로스월드'를 공개하고 신규 직업인 '팔라딘'을 추가했다. 대규모 업데이트 직후인 지난 3월 매출액이 전월 대비 약 60% 이상 증가했고 해당 기간 구글 플레이스토어 매출 순위 상위권에 오른 바 있다.

조승진 미스터블루 대표는 "올해 자체 웹투 제작 스튜디오 블루코믹스를 통해 다양한 라인업의 웹툰을 제작하고 웹툰 IP를 활용한 2차 저작물 사업도 적극 추진할 예정"이라며 "'에오스 레드'는 2분기 내로 동남아 시장에 정식 출시할 예정이고 향후 북미, 일본 등 해외 출시 지역을 순차적으로 확대할 것"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr