코로나 신규 확진 715명 '보름만 최다'…1차 접종 총 371만1023명(상보)

전날 1차 접종자 4408명

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 700명대로 올라서며 보름만에 최대 규모를 기록했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 13일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 715명 늘어 누적 12만9633명이라고 밝혔다.

국내 발생이 692명, 해외유입이 23명이다.

지역별로는 서울 227명, 경기 222명, 인천 17명 등 수도권이 466명이다.

비수도권 지역에서는 울산 31명, 경남 30명, 광주 23명, 경북 22명, 부산 20명, 충남 19명, 대전 18명, 강원 15명, 전남 12명, 충북·전북 10명, 제주 9명, 대구 5명, 세종 2명 등으로 전국에서 확진자가 나왔다.

해외유입 확진자 23명 가운데 14명은 검역 과정에서 확인됐고, 나머지 9명은 지역 사회에서 확인됐다. 내국인은 17명, 외국인은 6명이다.

위중증 환자는 160명이며, 사망자는 전날 7명 늘어 누적사망자는 1891명이다. 신규 격리해제자는 533명 늘어 누적 11만9906명이다.

의심신고 검사자 수는 3만9614명이며, 수도권에 마련된 임시 선별검사소에서는 3만6523건의 검사가 이뤄져 150명이 확진 판정을 받았다. 비수도권 임시 선별검사소 검사건수는 9194건으로 13명의 확진자를 찾아냈으며, 총 검사 건수는 8만5331건이다.

코로나19 예방접종 대응추진단에 따르면 이날 0시 기준 4408명이 코로나19 백신을 새로 접종해 총 371만1023명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 7.2%다.

아스트라제네카 백신이 203만6649명, 화이자 백신이 167만4374명이다.

2차 신규 접종자는 8만2890명으로 총 74만7707명이 2차 접종까지 완료했다. 접종완료자의 인구대비 접종률은 1.5%다.

전해철 중앙재난안전대책본부 2차장(행정안전부 장관)은 이날 중대본 회의에서 "최근 1주간 감염재생산지수는 0.94로 4월 이후 가장 낮은 수준이지만 검사 양성률은 2.0%로 3월 3주 이후 계속 증가하고 있다"고 우려했다.

전 2차장은 "수도권 지역 확진자 비중이 1월 이후 14주 연속으로 60∼70%에 머물고 일부 수도권 자치단체의 감염 발생률은 전국 자치단체 평균 대비 최대 4배 수준에 이른다"면서 "특단의 방역대책을 통해 감염원을 확실히 줄여나가야 한다"고 강조했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr