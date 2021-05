[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 군위군은 올해 상반기 적극행정 우수공무원을 선발하기 위해 오는 31일까지 군민 또는 단체로부터 우수 공무원을 추천받는다고 12일 밝혔다.

추천 대상은 적극적인 업무 추진으로 성과를 창출한 공무원, 창의·도전적 정책을 추진하고 성과 달성을 위해 노력한 공무원, 적극적인 업무 태도로 소속 공무원에게 귀감이 되는 공무원 등이다. 단순한 친절 민원 공무원은 제외된다.

적극행정 우수 공무원은 적극행정위원회의 심의·의결을 통해 최종 선발되며 군수 표창 등 각종 인센티브를 부여받게 된다.

우수 공무원을 추천하고자 하는 군민이나 단체는 군위군 홈페이지 군민참여-적극행정-적극행정 군민추천 코너에서 양식을 다운받아 이메일로 제출하면 된다.

