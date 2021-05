고흥군, 코로나19 진정세… n차 감염차단 전념

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 10여 일간 코로나19 확진자가 지속적으로 발생하다가 지난 10일부터 발생추이가 진정되어 가는 분위기이다.

12일 고흥군에 따르면 지난 2일 고흥군청 직원 최초 확진이후 지난 9일까지 7일간 46명의 확진자가 연이어 발생했으나 최근 이틀간(9~10일)은 확진자가 한명도 나오지 않아 다행스럽다고 전했다.

이런 가운데에도 혹시나 모를 n차 감염차단을 위해 심층 역학조사와 선별 진료소를 확대 운영해 나가고 있다.

특히, 군은 코로나19 확진자의 진술에만 의존하지 않고 전남도와 함께 CCTV, GPS, 신용카드 사용 내역 등을 정밀 확인해 확진자를 1명이라도 더 찾기 위해 적극적인 심층조사를 진행하고 있다.

지난 8일 확진 판정을 받은 고흥 46번 확진자의 경우 지난 4일에 증상 발현이 있었다는 본인의 진술을 토대로 정부의 방역지침에 따라 당초에는 증상발현 이틀 전인 2일 접촉자부터 자가 격리 조치를 취했다.

그러나, 전남도 역학조사반의 심층조사 과정에서 고흥 46번 확진자가 지난 3일 인후통 증세로 의료기관에서 신용카드를 사용한 내역을 찾아내어 동 확진자의 증상 발현일이 4일이 아닌 3일로 판정하고 이런 사실을 보건소에 9일 밤 통보했다.

군 보건소에서는 고흥 46번 확진자의 지난 1일 동선과 CCTV 등을 정밀 확인해 1일 접촉한 송귀근 군수를 포함한 38명을 추가로 찾아내어 정부방침대로 자가 격리 조치를 취한 바 있다.

한편, 군은 지난 10일, 기존 사회적 거리두기 2단계를 16일까지 1주일 더 연장함은 물론, 앞으로도 군 행정력을 총 동원해 숨어있는 n차 감염 등 코로나19 확산방지를 위해 심층 역학조사를 더욱 강화하고 자가 격리자를 철저히 관리하는 등 코로나 예방에 만전을 기해 나갈 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr