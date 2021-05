[아시아경제 박지환 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 3,500 등락률 -2.57% 거래량 249,157 전일가 136,000 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일증권가 유튜브 경쟁 3국지증권사 신규계좌 트면 주식·코인 선물 드려요 close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3472억원으로 지난해 동기보다 3256% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

매출은 1조4373억원으로 작년 동기 대비 27.32% 감소했다. 순이익은 2668억원으로 3887% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr