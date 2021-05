경기도, 24개 대학과 '정책 업무협약'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 24개 대학과 정책 업무협약을 맺었다.

경기도는 12일 용인 명지대학교 자연캠퍼스에서 경기도대학생협의회와 '경기도 대학생 지원정책 개발을 위한 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 이재강 도 평화부지사, 김기현 경기도대학생협의회 의장(명지대 자연캠퍼스 총학생회장)을 비롯해 경기지역 대학 총학생회장들이 참석했다.

해당 기관은 이날 업무 협약을 통해 ▲교육 및 연구 환경 개선 및 경기도 대학생 지원정책의 개발ㆍ시행ㆍ홍보 ▲대학생들의 권리확보를 위한 법률 자문 등 행ㆍ재정적 지원 및 제도개선 ▲취ㆍ창업 지원 확대 및 미래 일자리 창출 분야에서 상호 힘을 모으기로 했다.

아울러 '경기도 대학생 지원정책 자문단'을 구성하고 분기별로 운영하기로 했다. 이를 통해 협약 사항이 1회성에 그치지 않고 지속 추진될 수 있도록 했다.

이 평화부지사는 경기도대학생협의회 소속 대학 총학생회장 등과 간담회를 갖고 고충 및 건의사항을 청취했다.

이 부지사는 "앞으로 도내 대학생들의 미래를 위해 경기도가 해야 할 역할이 무엇인지 진지하게 고민하겠다"며 "정책 수혜자인 대학생들의 목소리가 경기도 청년 정책에 담긴다면 보다 검증된 정책으로 자리 잡을 수 있을 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

경기도대학생협의회는 도내 소재한 24개 대학교의 총학생회장들을 주축으로 구성된 협의체다.

24개 참여 대학은 명지대, 신구대, 경희대, 차의과대, 단국대, 연성대, 아주대, 협성대, 가천대, 성결대, 경기대, 안양대, 용인대, 한국복지대, 강남대, 경인여대, 수원대, 경민대, 수원여대, 국제대, 한국산업기술대, 한세대, 동아방송예술대, 두원공과대 등이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr