속보[아시아경제 이춘희 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 262,500 전일대비 8,000 등락률 -2.96% 거래량 748,830 전일가 270,500 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다임상결과 발표! “ㅇㅇㅇ” 바이오 株!! 최대 수혜주!! close 은 올 1분기 영업이익이 2076억5600만원으로 전년동기 대비 72.7% 증가했다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출은 4569억6900만원으로 22.56% 증가했고, 당기순이익은 1972억2900만원으로 87.32% 증가했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr