신세계인터내셔날은 올해 1분기 영업이익 213억원으로 전년 동기 대비 78% 증가했다고 12일 공시했다.

매출은 3419억원으로 전년 동기 대비 5.7% 늘었다. 당기순이익은 237억원으로 전년 동기 대비 405.9% 증가했다.

