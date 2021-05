경기도, 12일 '중장년 행복캠퍼스' 문열어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 50~60대의 노후설계, 평생교육, 재취업 등을 지원하는 '경기 중장년 행복캠퍼스'를 12일 용인 강남대학교와 포천 대진대학교에 각각 개소했다.

경기 중장년 행복캠퍼스는 경기도가 올해 전국 광역 지방정부 최초로 마련한 만 50세 이상 65세 미만 중장년의 미래를 위한 종합서비스 공간이다.

이 곳에서는 재사회화 교육, 취창업 관련 전문교육 등 고품질 교육과 상담, 소통ㆍ휴식, 동아리 활동 등을 담당한다.

강남대학교 행복캠퍼스는 강남대 심전관 10층을 중장년 전용공간으로 꾸며 북카페, 개방형 모임, 휴식 공간을 위해 상시 개방한다.

중장년들은 공유사무실, 동아리실, 대학교 도서관, 헬스장, 학교식당 등도 이용할 수 있다.

지난 4일 첫 강의가 시작된 가운데 200여명의 수강생이 치매예방지도사, 노후 재무설계, 스마트생활교육, 캘리그라피 과정 등 11개 과정을 7월 말까지 교육한다.

대진대학교 행복캠퍼스에서는 100여명의 수강생이 지난 3일 개강한 신중년 인생설계를 비롯해 세대 통합을 위한 소통, 바리스타, 유튜브 크리에이터 교육 등 4개 과정을 7월 말까지 수료할 예정이다.

해당 교육은 자격증 취득과 연계 진행된다. 수강생들은 상담실, 정보검색실 등 전용공간을 사용할 수 있다.

이병우 도 복지국장은 "경기도 중장년들이 부담 없이 중장년 행복캠퍼스를 방문해 인생 재설계 상담, 교육, 커뮤니티 활동 등 인생 2막을 준비하고, 은퇴 후 재도약할 수 있도록 경기도에서 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr