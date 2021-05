에프앤가이드, ‘FundCenter’로 데이터 서비스 확대

[아시아경제 이민지 기자] 금융정보 제공업체 에프앤가이드 에프앤가이드 064850 | 코스닥 증권정보 현재가 9,860 전일대비 30 등락률 -0.30% 거래량 45,249 전일가 9,890 2021.05.12 14:26 장중(20분지연) 관련기사 에프앤가이드, 1Q 영업익 15억…전년比 39%↑에프앤가이드, 주가 1만 1250원.. 전일대비 0.45%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 '에프앤스펙트럼(FnSPECTRUM)’의 일부 서비스를 주요 상품인 ‘데이터가이드‘에 ‘펀드센터'라는 메뉴로 추가한다고 12일 밝혔다.

펀드센터가 제공하는 핵심 서비스는 펀드를 운용사, 유형, 테마, 지역 등 분류 별로 원하는 항목과 기간을 설정해 엑셀에 출력할 수 있는 ‘Fund Time Series’. ‘Fund Cross Sectional’로 기존 상품이 가진 금융 정보들과도 함께 데이터를 출력할 수 있어 활용도를 높인 것이 특징이다.

또 고객별로 필요한 정보를 고유의 형태로 제공하는 커스터마이징 레포트 서비스인 'Fund Report' 서비스도 포함돼 있다. 향후 펀드시장을 한눈에 볼 수 있는 에프앤가이드만의 펀드레포트도 해당 서비스에 추가될 예정이다.

기존 에프앤스펙트럼 상품 고객과 신규 가입자는 부담 없이 무료로 이용이 가능하며 만약 데이터가이드 상품에 가입하지 않았다면 함께 가입 시 할인 혜택도 주어진다.

에프앤가이드는 "엑셀을 기반으로 주식, 경제, 재무, 파생 등 방대한 금융 정보를 내려 받아 분석할 수 있는 '데이터가이드'에 '에프앤스펙트럼''이 가지고 있는 다양한 펀드 데이터를 추가하여 볼 수 있게 됨에 따라 급변하는 시장상황에 좀 더 정확하게 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.

