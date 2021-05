속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 백신을 접종한 80대가 사망했다.

12일 광주광역시 방역당국에 따르면 이날 오전 광주광역시 서구 염주체육관 백신접종센터에서 화이자 백신을 접종한 A(81)씨가 사망했다.

오전 9시 33분 접종하고 이상반응 관찰을 위해 대기하던 중 곧바로 아나필락시스 반응이 발생해 119구급차로 이송했지만 오전 10시 51분께 사망했다.

A씨는 화이자 2차 접종 대상자로 1차 접종 당시에는 별다른 문제가 없었던 것으로 알려졌다.

방역당국은 질병청과 함께 A씨의 사망과 백신 접종과의 인과관계를 확인할 방침이다.

