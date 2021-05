경남도, 자동차 정비·배터리 제조업 관련 전문가 육성 참여자 모집

5월 28일까지 1기 10명 모집, 3기까지 순차 모집 예정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 유일 창업 연계형 전문 창작활동 공간인 에스큐브에서 올해 자동차 정비 활성화 프로그램 1기 참여자를 오는 28일까지 모집한다.

이번 프로그램은 경남 지역 내 자동차 정비 산업 활성화와 차량용 배터리팩 전문가를 육성하기 위해 메이커스페이스 공간·장비 및 맞춤형 전문가 상담을 지원한다.

최근 코로나19로 인해 자동차를 활용한 캠핑이 인기를 끌면서 차량에 배터리팩을 설치하려는 수요가 증가하고 있다. 하지만 국내의 경우 차량정비업체에서 배터리팩 설치가 가능할 뿐 차량용 배터리팩 설치 전문 업체는 없는 실정이다.

이에 에스큐브에서는 차량용 배터리팩 제조·설치 전문가를 육성해 신규 수입 구조를 창출하고 나아가 창업까지 가능하도록 이번 전문가 육성 프로그램을 개설한다.

이번 프로그램은 기수당 10명을 선정해 총 3기수 실시 예정이다.

참가자 부담금은 재료비를 포함해 70만원이다. 모집 대상은 경남 지역 자동차 정비 공업사, 배터리 제조 등 관련 업종 사업자등록증 보유자 또는 관련 업체에 소속된 인원이다. 2기와 3기는 순차 모집 예정이다.

선정되면 6월부터 토·일 주 4시간씩 4주간 창원 의창구 팔용동에 있는 에스큐브 전문장비실에서 교육에 참여하게 된다.

교육 수료 후에는 배터리팩 시제품 초도생산, 사업화 과정에서 전문가의 상담 지원 등을 받을 수 있다.

이번 프로그램에 대한 자세한 내용과 신청 방법은 경남테크노파크 에스큐브 누리집을 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr