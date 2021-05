[특징주]동양 우선주 무더기 강세

[아시아경제 박소연 기자] 동양3우B 동양3우B 001529 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 16,800 등락률 +29.84% 거래량 8,916 전일가 56,300 2021.05.12 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]동부건설·동양·태영건설 등 우선주 급등7월 14일 코스피, 2.45p 내린 2183.61 마감(0.11%↓)3월 2일 코스피, 15.50p 오른 2002.51 마감(0.78%↑) close , 동양2우B 동양2우B 001527 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 6,750 등락률 +30.00% 거래량 54,349 전일가 22,500 2021.05.12 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]동부건설·동양·태영건설 등 우선주 급등6월 15일 코스피, 101.48p 내린 2030.82 마감(4.76%↓)3월 10일 코스피, 8.16p 오른 1962.93 마감(0.42%↑) close , 동양우 동양우 001525 | 코스피 증권정보 현재가 15,100 전일대비 3,450 등락률 +29.61% 거래량 91,400 전일가 11,650 2021.05.12 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]동부건설·동양·태영건설 등 우선주 급등동양우, 커뮤니티 활발... 주가 -7.21%.6월 15일 코스피, 101.48p 내린 2030.82 마감(4.76%↓) close 등 우선주가 12일 무더기로 장 초반 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시53분 기준 동양3우B는 전일보다 1만6800원(29.84%) 오른 7만3100원에 거래되고 있다.

동양2우B는 전일보다 6500원(28.89%) 오른 2만9000원에 거래되고 있다.

동양우는 전일보다 3100원(26.61%) 오른 1만4750원에 거래되고 있다.

우선주는 유통 주식 수가 적어 소액의 투기성 자금으로도 주가가 급등할 수 있다. 이에 따라 본주의 주가 움직임과 상관없이 급등·급락 현상이 나타나기도 한다. 우선주 투자에 주의가 요구되는 이유다.

