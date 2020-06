2020년 06월 15일 코스피 지수는 101.48p (4.76%) 하락한 2030.82로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 267.95 267.95 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 281 등락률 0.00% 거래량 전일가 0 2020.06.15 23:28 장중 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 850 전일대비 196 등락률 +29.97% 거래량 180,022,311 전일가 654 2020.06.15 15:30 장중 close , SK디스커버리우 SK디스커버리우 006125 | 코스피 증권정보 현재가 29,950 전일대비 6,900 등락률 +29.93% 거래량 1,495,488 전일가 23,050 2020.06.15 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 동양우 동양우 001525 | 코스피 증권정보 현재가 6,120 전일대비 2,610 등락률 -29.90% 거래량 204,736 전일가 8,730 2020.06.15 15:30 장중 close , 일양약품우 일양약품우 007575 | 코스피 증권정보 현재가 66,200 전일대비 28,300 등락률 -29.95% 거래량 201,236 전일가 94,500 2020.06.15 15:30 장중 close , 동양2우B 동양2우B 001527 | 코스피 증권정보 현재가 12,850 전일대비 5,450 등락률 -29.78% 거래량 36,733 전일가 18,300 2020.06.15 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr