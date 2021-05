"가족 특화 설계 강점" 롯데호텔 월드, 고층부 리노베이션…내달 1일 오픈

가족 단위 특화 객실 신설·언택트 기술 활용 서비스

포스트 코로나 대비+인근 시그니엘 서울과 차별화

[아시아경제 김유리 기자] 1988년 서울 올림픽 개최를 앞두고 문을 연 서울 송파구 롯데호텔 월드가 30여년 만에 새단장했다. 소파베드·벙커베드 등을 갖춘 '가족 특화 객실'을 내세워 3~4인 가족 고객의 편의를 강화, 차별화에 나섰다.

롯데호텔 월드는 다음 달 1일 리노베이션을 완료한 19~31층 객실과 클럽 라운지를 재개관한다고 12일 밝혔다. 롯데호텔 월드는 지난해부터 로비·레스토랑을 제외한 호텔 내부 리노베이션을 시작했다. 내년 상반기까지 계획된 전관 리노베이션 일정 중 1차 리노베이션을 끝내고 부분 재개관 하는 것이다. 호텔 인테리어는 세계적인 호텔 인테리어 디자인 그룹 HBA에서 맡았다. '심플 앤드 모던(Simple & Modern)' 콘셉트로 새단장했다.

다음 달 공개되는 새 객실은 총 255실로, 19가지 객실 타입으로 이뤄졌다. 단계는 디럭스·프리미어·스위트 3단계다. 특징은 가족 단위 고객을 위한 특화 설계다. 소파베드와 벙커베드(2층 침대)가 포함된 객실은 별도의 침대 추가 없이도 4인 이하 가족 단위 투숙객의 여유로운 투숙이 가능하다. 롯데호텔 최상위 브랜드를 단 인근의 시그니엘 서울이 초고층 뷰와 최고급 시설·서비스를 내세웠다면, 롯데호텔 월드는 현대적 트렌드와 지역 유산(헤리티지)을 함께 녹인 가족 친화적 호텔로 차별화한다는 방침이다. 호텔 측은 "새로운 구성의 객실은 어린이 고객의 호기심을 자극해 새로운 숙박 경험을 선사할 것"이라고 말했다. 스위트룸에는 살균청정 기능이 포함된 몰리큘의 프리미엄 공기청정기와 샤워 후 물기를 쾌속 건조할 수 있는 에어샤워를 도입했다. 세라젬 안마의자와 온열기 등도 설치됐다.

클럽 라운지는 코로나19 확산 이후 변화한 라이프스타일에 맞춰 변화했다. 태블릿PC를 통해 편리한 독서 환경을 제공하는 엘-라이브러리(L-Library)가 마련된다. 교보문고와 제휴해 6만여권의 이북(e-book)을 열람할 수 있으며 각종 신문 및 잡지도 볼 수 있다. 클럽 라운지 미팅룸에는 고화질 프레젠테이션이 가능한 스마트TV와 전자칠판 겸 사이니지TV 등을 갖췄다. 해피아워 시간에 운영되는 라이브 스테이션은 신선한 재료를 즉석으로 요리해 제공되며, 매일 메인 메뉴를 변경한다.

서비스에 최신 기술도 접목했다. 1층 로비에선 딜리버리 로봇이 웰컴 어메니티를 제공하는 등 서비스 도우미로 활용된다. KT의 인공지능 스피커 '기가지니'도 객실에 도입했다. 투숙객은 이를 통해 냉·난방, 조명, 온라인 스트리밍 서비스 등을 제어할 수 있으며 어메니티나 컨시어지 서비스도 신청할 수 있다. 서울의 명소와 맛집 정보를 제공하는 스마트 컨시어지 서비스와 무인 환전 키오스크 서비스도 비대면으로 이용할 수 있다.

롯데호텔 월드는 새단장을 기념, 6월1일부터 호텔 체크인 고객 대상으로 이색적인 럭키 드로우 이벤트를 진행한다. 무작위로 지급받은 카드키를 호텔 로비에 실제 객실처럼 설치된 도어락에 접촉하면 문이 열리면서 스크래치 상품권이 지급된다. 스위트룸 업그레이드, 샘소나이트 여행가방 등을 경품으로 내걸었다.

최희만 롯데호텔 월드 총지배인은 "올해로 33년째 잠실을 대표하는 호텔로 지역과 함께해온 롯데호텔 월드가 새로운 모습으로 다시 태어난다"며 "비즈니스와 휴식은 물론 인접한 대규모 관광쇼핑 콤플렉스와 연계한 즐거움까지 담아내는 도심 속 호텔의 새로운 이정표로 거듭날 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr