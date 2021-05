[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 319,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 427,711 전일가 318,500 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]SKT, “분기배당 2분기 말부터 시행 예정… 배당규모 전년 수준 목표”[컨콜]SKT, “티맵모빌리티, 구독형·대리운전 서비스 출시할 것”[컨콜]SKT, “상반기 내 인적분할 안건 이사회 상정 목표” close 은 11일 진행된 2021년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 윤풍영 최고재무책임자(CFO)는 “5G 신규 상품 출시와 서비스 품질 향상, 플래그십 단말 출시 효과 등으로 1분기 5G 서비스 가입자는 전년 대비 126만명 순증한 674만명에 이르렀다”며 “연초에 연말 5G 가입자 900만명을 목표로 말씀드렸는데 현재 추이대로면 연말 1000만명도 가능할 것 같다”고 말했다. 아울러 “고객 니즈 바탕으로 5G 신규 요금제와 언택트 플랜이 고객 선택권 확대와 가입 촉진할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

