[아시아경제 강나훔 기자] 11일 오후 3시 30분께 경기 파주시 파평면의 차량용 에어필터 제조공장에서 불이 나 소방당국이 진화 중이다.

소방당국은 대응 1단계를 발령하고, 인력 135명과 장비 35대를 동원해 진화 작업을 벌이고 있다. 이 불로 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr