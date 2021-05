함양군 산삼의 고장 100년 넘은 천종산삼 발견

‘감정가 9000만원’ 이상 평가

9월 열리는 2021 함양산삼항노화엑스포 성공 청신호

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2021 함양산삼항노화엑스포 개최를 앞두고 100년 이상 된 천종산삼이 발견돼 화제가 되고있다.

11일 한국전통심마니협회에 따르면 약초를 채집하는 이 모(여·62) 씨가 최근 함양군 덕유산 자락 해발 700m 지점에서 발견한 천종산삼을 감정 의뢰한 결과 뿌리 무게 68g, 길이 63㎝에 이르는 초대형으로 감정됐다.

함양군은 예로부터 산삼의 고장으로 진시황의 명을 받은 서 복이 불로초를 찾아왔던 곳이며 삼국시대부터 우리나라 최대 산삼 생산지로, 지리산과 덕유산을 비롯해 해발 1000m 이상 고산이 15개가 있어 희귀한 산삼과 산약초가 많이 발견된다.

군 관계자는 “산삼 축제와 2021 함양산삼항노화엑스포를 앞두고 천종산삼이 발견된 것은 ‘산삼의 고장 함양’의 위상을 높이는 것은 물론 엑스포를 성공적으로 개최할 수 있는 아주 좋은 징조인 것 같다”라고 전했다.

군에서는 2021함양 산삼항노화엑스포가 오는 9월 10일부터 10월 10일까지 31일간 상림공원에서 ‘천년의 산삼 생명 연장의 꿈’을 주제로 개최된다.

함양산삼항노화엑스포는 포스트 코로나 시대에 맞는 프로그램 등 다양한 문화행사 진행 될 예정이다.

군 관계자는 “엑스포의 성공개최를 통해 우리 함양 산양삼의 우수성을 국내외에 알리고 산양삼 산업의 메카로 자리 잡는 기회로 활용해야 할 것”이라며 이번 좋은 기운이 엑스포 붐 조성으로 이어져 성공적인 행사가 되길 바라며 적극 동참 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr