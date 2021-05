무협, 31대 회장단 출범 "무역의 새로운 방향성 정립할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회 제 31대 회장단이 공식 출범했다.

무역협회는 11일 서울 삼성동 트레이드타워에서 제 31대 회장단 첫 번째 회의를 열고 신규 회장단 15명을 포함한 총 36명을 선임했다고 밝혔다.

무역협회는 "제31대 회장단은 무역업계를 대표해 미·중 무역 갈등과 코로나19 등으로 촉발된 글로벌 공급망 변화, 디지털 혁신의 확산, 미래 수출 성장 산업 발굴 등에 효과적으로 대응하기 위한 논의를 주도해 나갈 예정"이라고 했다.

새롭게 선임된 기업에는 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,500 등락률 +0.99% 거래량 204,467 전일가 151,500 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세 close (방송·콘텐츠), 스마일게이트(게임) 등 콘텐츠 수출 기업과 동원그룹(식품), 동화그룹(친환경 건설자재), 인팩코리아(전자) 등 업종별 대표 기업들이 포함됐다. 중소기업과의 상생협력 마케팅을 추진하기 위해 LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 36,350 전일대비 650 등락률 +1.82% 거래량 397,660 전일가 35,700 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 LG상사, 1000억원 규모 자기주식취득 신탁계약 연장LG상사, 1분기 영업이익 1133억원…전년동기대비 127%↑'회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close , GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 2,935 전일대비 55 등락률 +1.91% 거래량 1,327,293 전일가 2,880 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 SK가스 "지에너지와 고성그린파워 석탄공급권 공동 행사" 허태수 GS 회장, 두산인프라코어 등 M&A 밑그림 그린다[e공시 눈에 띄네]코스피-11일 close 등 국내 대표적인 전문무역상사도 합류했다.

또 수출입은행, 무역보험공사, 중소벤처기업진흥공단 등 무역 지원기관과 한국수입협회, 여성경제인협회, 벤처기업협회 등 주요 협단체도 회장단에 이름을 올렸다.

구자열 무역협회 회장은 "전통 제조업과 미래 수출 산업, 경륜 있는 경영자와 차세대 젊은 경영자, 대기업과 중소·중견기업, 수도권과 지방 무역업계 등을 두루 고려해 회장단을 구성했다"면서 "다양하고 균형 있는 시각으로 디지털 혁신과 신성장 수출 산업을 선도하는 한편 우리 무역의 새로운 방향성을 정립하고 이를 확산시키는 '링커(Linker·연결자)' 역할을 해 나갈 것"이라고 말했다.

