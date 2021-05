금호타이어, 정일택 대표이사 체제로 변경

[아시아경제 이민지 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 5,120 전일대비 640 등락률 +14.29% 거래량 11,052,420 전일가 4,480 2021.05.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호타이어, 250억원 규모 미국 조지아 공장 증설 투자금호타이어, 에쓰오일 차량관리 서비스 플랫폼 '유래카' 입점금호타이어, 3년만에 신제품 출시…사계절용 '솔루스 TA51' close 는 정일택 대표이사 체제로 변경됐다고 11일 공시했다.

