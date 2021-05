부산교육청, 올해 제1회 검정고시 합격자 발표

응시자 1644명 중 1393명 합격, 합격률 84.73%

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 11일 올해 1회 검정고시 합격자를 발표했다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 4월 10일 시행한 2021년도 제1회 검정고시 합격자 명단과 개인별 성적을 발표했다고 11일 밝혔다.

이번 검정고시는 초·중·고졸과정에 지원자 1906명 중 1644명이 응시해 1393명이 합격, 평균 합격률 84.73%를 나타냈다.

이 가운데 100점 만점자는 초졸 1명, 중졸 2명, 고졸 13명이다. 최고령 합격자는 초졸 72세 허 모씨(여), 중졸은 75세 이 모씨(남), 고졸 73세 김 모씨(여) 등이다.

합격자 명단과 개인별 성적은 ‘부산시교육청 홈페이지에서 확인하면 된다.

합격증서는 5월 13~14일 2일간 오후 2시부터 오후 7시까지 시 교육청 고객지원실에서 교부한다.

합격증명서와 성적증명서를 5월 11일부터 전국 모든 학교 행정실과 교육청 고객지원실 등에서 발급받을 수 있다. 인터넷을 이용해 정부24나 나이스대국민서비스에서도 발급받을 수 있다.

부산시교육청은 코로나19로 인한 합격자의 건강과 안전을 위해 별도의 합격증서 수여식을 개최하지 않기로 했다.

