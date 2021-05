전동평 영암군수, 영암 고분군 세계문화 유산등재 가속화 나서

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군(군수 전동평)은 현재 발굴 조사하고 있는 전라남도 지방기념물 제83호 내동리 쌍무덤과 전라남도 문화재자료 제140호 옥야리 고분군 발굴조사 완료 후 국가 지정 문화재인 국가사적으로 승격하기 위한 본격적인 발걸음을 시작했다.

또한 영암 고분군의 특수성과 마한문화를 부각해 세계문화유산 등재에도 본격적으로 나설 계획이다.

전동평 군수는 지난 7일 서울 경복궁 문화재청 별관에서 김현모 문화재청장과의 면담을 하고 마한 문화권 발전 방향과 영암군 내동리 쌍무덤과 옥야리 고분군의 국가사적 지정, 영산강 유역 마한 문화권의 세계유산 등재 지원 등에 대한 설명과 적극적인 협조를 요청했다.

이 자리에는 전동평 군수를 비롯해 노영미 영암군 의회 부의장, 임용수 전라남도의원(함평), 한갑수 전 농림부 장관, 유경현 헌정회 회장, 김종규 한국박물관협회 회장, 유인학 마한 역사문화연구 회장 등이 참석했다.

김현모 문화재청장은 영암지역 고분의 발굴 성과를 높이 평가하고 사적 지정 필요성에 공감했으며, 영산강 유역 고분의 세계문화유산 등재는 영산강 유역 문화권의 적극적인 참여를 바탕으로 절차와 요건을 갖춰 신청하면 적극적인 검토가 이뤄질 것을 약속했다.

한편 영암지역은 지방기념물 제83호 내동리 쌍무덤 외 7개소의 고분이 전라남도 지방문화재로 지정 관리되고 있다.

