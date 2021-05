인력 급감…수주풍년에도 못웃는 조선업계

1분기 세계 선박발주량

절반 이상 쓸어가며 선전

숙련인력 수급 낙관 어려워

[아시아경제 최대열 기자] "당장 올 연말이나 내년이면 도크(선박을 건조하는 공간)가 차고 작업인력이 많이 필요할 텐데 현재로선 필요한 인력을 제때 충원할 수 있을지 장담하기 어렵습니다. 원하는 인건비를 맞춰주기 쉽지 않고 조선업이 워낙 휘청이다보니 인식도 나빠진 상황이라…."

익명을 원한 조선업계 한 관계자의 전언이다. 문재인 대통령이 10일 연설에서 조선업을 콕 짚으며 "고용확대가 예상되는 분야에 대해선 숙련된 인력이 적기에 공급될 수 있도록 돕겠다"고 했지만 정작 일선 현장의 표정은 밝지 않다. 올해 1분기 전 세계 선박발주물량의 절반 이상을 우리나라 조선사가 쓸어가며 선전하고 있으나 용접 등 일정 수준 이상 경험을 쌓은 숙련인력의 수급을 낙관하기 어렵기 때문이다.

11일 업계에 따르면 조선업 관련 인력은 중소형 조선소와 하청업체를 포함해 2014년 20만명 정도로 정점을 찍은 후 최근 들어 9만명 선으로 급감했다. 6년 만에 반토막 수준으로 쪼그라든 것이다. 현대·대우·삼성 등 이른바 빅3 조선소가 최근 수년간 이어진 업황 침체기에 희망퇴직 등을 통한 인력 구조조정으로 버텨온 결과다. 중소 규모 조선사들도 이 기간 조선소를 팔거나 사업을 대폭 축소하며 버텨온 결과다.

문제는 앞으로다. 국내 조선업계는 코로나19로 인한 수주가뭄을 지난데다 글로벌 경기회복 기대감, 가시권에 들어온 환경규제로 올 초부터 쏟아진 선박주문을 상당 부분 가져왔는데 정작 일선 건조현장을 돌아가게 할 생산인력 수급이 여의치 않기 때문이다. 조선업은 통상 설계 등의 과정을 거쳐 수주 후 1년가량 지난 시점부터 도크에서 작업이 이뤄진다. 현장경험 등을 익히기 위해선 당장 올 하반기 들어서부터는 채용에 나서야하는데 만만치 않을 것으로 업계에서는 내다보고 있다.

젊은세대엔 기피업종 꼽혀

2014년 20만명 정점 찍고

최근 9만명 선으로 반토막

업계 한 관계자는 "주40시간 노동으로 특근·잔업이 어려워지면서 인건비를 과거와 같은 수준으로 맞춰줄 수가 없다"며 "조선업이 여전히 우리나라 수출주력 품목 가운데 하나지만 크고 작은 사고나 부진한 업황 탓에 젊은 세대 사이에선 기피업종으로 꼽히는 점도 걸림돌"이라고 말했다.

정부 지원도 제한적일 것으로 예상된다. 조선업은 국제무대에서 외국 다른 조선소와 경쟁하기에 정부 차원에서 직접 인건비를 지급할 경우 부당지원으로 간주될 가능성이 높다. 정부가 쓸 만한 카드가 직업훈련이나 퇴직자 재취업 프로그램 등 고용인프라를 확충하는 제한적인 선에서 그칠 것으로 보는 것도 그래서다. 원·하청간 복지혜택 간극을 줄이는 기금설립 등이 검토중인 것으로 전해졌으나 실제 유인효과가 있을지에 대해선 회의적인 시각이 주를 이룬다.

조선사 한 관계자는 "앞으로 수요가 늘어날 친환경·스마트 선박의 경우 우리나라가 당분간 건조기술 우위를 이어가는 등 경쟁력이 충분하다"며 "최근 업황을 선순환구조로 자리잡게 하기 위해선 인력유입을 가능케 할 정책·제도적 지원이 절실하다"고 말했다.

