속보[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 316,000 전일대비 2,500 등락률 -0.78% 거래량 128,627 전일가 318,500 2021.05.11 10:53 장중(20분지연) 관련기사 5G 효과에 1분기 호실적 예약한 이통3사… 투자 압력은 여전통신3사, 'PASS'로 농협과 인증·마이데이터 사업 협력[클릭 e종목]SK텔레콤 자사주 소각 '플렉스'…"주주가치 제고" close 이 1분기 연결 재무제표 기준 매출 4조7805억원, 영업이익 3888억원, 순이익 5720억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 7.4%, 29% 증가했다.

