주호영-이준석, 선거경험 두고 공방…"동네 뒷산 vs 팔공산만 다녔으면서"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표 출마를 준비중인 이준석 전 미래통합당(현 국민의힘) 최고위원은 선거 경험 부족을 빗대 ‘동네 뒷산’을 거론한 주호영 전 원내대표를 비판하고 나섰다. 당선이 쉬운 대구 지역구만 내리 5선을 한 주 전 원내대표가 할 말은 아니라는 것이다.

11일 이 전 최고위원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "에베레스트가 높다 하되 하늘 아래 산"이라며 "저는 그 산에 오르기 위해 제가 정치를 하는 내내 안주하지 않고 끝없이 도전하겠다"고 밝혔다.

이어 "진정한 산악인이라면 항상 더 높은 곳을 향해, 더 험한 곳을 향해 도전할 것"이라며 "주호영 선배께서는 팔공산만 다섯 번 오르시면서 왜 더 험한 곳을, 더 어려운 곳을 지향하지 못하셨습니까. 팔공산만 다니던 분들은 수락산과 북한산, 관악산 아래에서 치열하게 산에 도전하는 후배들 마음을 이해 못 합니다"라고 밝혔다.

이 전 최고위원이 팔공산을 언급한 것은 당선 가능성이 큰 대구에만 5차례 도전, 내리 당선된 주 전 원내대표를 비꼰 것이다.

앞서 주 전 원내대표는 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 "이번 대선은 대한민국의 명운이 걸렸을 뿐만 아니라 우리 당도 정권을 되찾아서 존속하느냐. 아니면 10년 야당이 되느냐 기로에 서 있는 아주 중요한 선거인데 개인의 어떤 정치적인 성장을 위한 무대로 삼아서는 안 된다"고 지적했다. 이어 "우리가 에베레스트를 원정하려면 동네 뒷산만 다녀서는 안 되고 설악산이나 지리산 등 중간산들도 다녀보고 원정대장을 맡아야 하지 이 대선이라는 이 큰 전쟁을 직접 경험해보지 않은 채, 그냥 포부만 가지고 하겠다는 것은 저는 국민들이 잘 판단하실 거라고 생각을 한다"고 말했다.

동네 뒷산 등의 비유를 들어 선거 경험이 적은 초선 의원 등에게 당대표를 맡겨 대선을 치를 수 없다고 애둘러 표현한 것이다. 이에 이 전 최고위원은 팔공산을 거론한 것은 주 전 원내대표가 비교적 당선이 쉬운 대구 선거에만 출마했다는 점을 지적한 것이다.

