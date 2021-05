충남, ‘위기산업 종사자’ 친환경 일자리 5500개 창출

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 친환경 에너지 전환에 따른 위기산업 종사자에게 새로운 일자리를 찾아 줄 지원사업을 벌인다.

도는 산업전환으로 근로자의 고용 우려가 높은 지역을 중심으로 5년간 친환경 일자리 총 5500여개를 창출할 계획이라고 11일 밝혔다.

이는 충남이 최근 고용노동부 공모 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업’에 선정되면서 추진하는 사업으로 2025년 12월까지 국비 328억원 등 총사업비 409억원을 투입해 시행한다.

이를 통해 도는 앞으로 5년간 연간 1100여개 일자리를 창출할 계획이다.

앞서 도와 보령·아산·서산·당진시는 컨소시엄을 구성해 지원사업 공모에 응모했다.

컨소시엄의 세부과제는 우선 충남일자리진흥원 내 충남 고용안정 선제대응 지원단, 충남 고용위기종합지원센터 등을 설치해 고용 안전망 강화를 위한 지역 일자리 맞춤형 거버넌스를 운영하는 데 초점이 맞춰진다.

또 석탄화력발전소 단계적 폐쇄 및 내연기관 친환경차 전환에 따른 위기산업 종사자의 직무분석과 채용 장려금 지원, 고용 동향·일자리 실태조사, 취업 알선·상담·지원 등 고용서비스를 제공하는 것으로 사업을 진행한다.

여기에 탄소 기반 산업 고도화를 통한 위기산업 재도약과 친환경 에너지·모빌리티 혁신 등 신성장산업 육성을 위한 인력양성 및 기업지원도 추진한다.

특히 위기산업 인력 재배치 직무 전환교육(친환경차, 부품 개발, 풍력 발전) 및 기술 특화 교육(설계), 수소에너지 및 친환경차 분야 이·전직 훈련, 친환경 기술전환을 위한 인증 지원(시험·성능평가·품질 등), 기술 컨설팅 및 기술 지원, 신사업 발굴 및 판로 지원 등을 패키지 형태로 제공할 계획이다.

김영명 도 경제실장은 “도는 지난해 8월부터 컨소시엄을 구성해 에너지·자동차부품 산업구조 전환에 대응할 중장기 일자리 사업을 발굴·모색해 왔다”며 “컨소시엄은 앞으로 지역 산업 및 정책 방향과 연계한 지역 주도형 일자리 사업으로 ‘일자리 전환 성공 모델’을 제시하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

