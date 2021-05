신라대 이은주 교수, 한국미술치료사협회 회장 취임

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교 이은주 교수(상담치료대학원 미술치료학과)가 4월 17일 화상회의 플랫폼 ‘ZOOM’을 통해 개최된 한국미술치료사협회 정기총회에서 제14대 회장으로 선출됐다.

이은주 교수는 2023년 3월까지 2년간 회장을 맡아 협회를 이끈다.

이 교수는 한국미술치료학회 편집위원, 한국미술치료사협회 부회장 등을 역임했으며, 한국미술치료학회, 한국상담전공대학원협의회, 한국미술치료교수협의회에서 활발한 활동을 하고 있다.

이 교수는 “발달재활서비스 제공자 자격 기준 공시, 교육지원 바우처와 지역사회 서비스 지원사업 제공자 자격을 강화해 공공기관과 민간단체와의 교류가 절실히 요구된다”며 “미술치료사의 전문성 확보와 미술치료학과의 발전을 위해 힘을 쏟겠다”고 말했다.

한국미술치료사협회는 미술치료사의 자질 향상 교육과 복지증진 활동을 하는 단체다.

