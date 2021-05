"이젠 대놓고 김일성 만세 부르자는 것"‥ 김진태 전 의원, '헌법·국가보안법 침해 심각' 우려

이적표현물 논란 김일성 회고록 '세기와 더불어' 판매 중단‥ 경찰 수사

[아시아경제 라영철 기자] 최근 이적표현물 논란을 야기한 김일성 회고록 '세기와 더불어'를 김진태 국민의힘 춘천시 당원협의회위원장은 "하필 책 이름도 여당 당명과 일치한다"며 민주당에 빗댔다.

김 위원장은 전날(10일) 자신의 SNS에서 "전두환 前 대통령 회고록은 몇 줄이 문제 돼서 재판을 받고 있는데 100% 허위 날조인 김일성 우상화 교재를 대한민국에서 출판할 순 없다"며 대형 서점들의 판매 행위를 힐난했다.

현재 '세기와 더불어'는 법치와 자유민주주의연대(NPK) 등 단체와 개인들의 '판매·배포금지 가처분신청'으로 온·오프라인 신규 판매가 중단됐으며, 경찰은 해당 출판사를 수사 중이다.

김 위원장은 또, "그렇지 않아도 빈사 상태에 있는 국가보안법을 장례식장으로 보내려는 불순한 의도"라면서 "출판의 자유 이름으로 우리의 자유를 파괴하려고 한다"고 지적했다.

이어 "제2의 `태백산맥`이 우려된다. 공산주의 만세를 부르짖던 소설이 350만 부 팔렸다. 김일성 회고록으로 이젠 대놓고 김일성 만세를 부르자는 것이다"며 헌법과 국가보안법에 대한 심각한 침해를 우려했다.

그러면서 "이런 나라가 아니었다. 천하가 흥하고 망하는 데엔 필부에게도 책임이 있다"며 정권 교체 의지를 우회적으로 피력했다.

한편, '도서출판 민족사랑방'이 김일성을 저자로 지난달 1일 출간한 '세기와 더불어'는 과거 북한 조선노동당 출판사가 펴낸 원전을 그대로 옮긴 것으로 알려지면서 사실 왜곡과 법 위반 등 논란을 불렀다.

경찰은 '세기와 더불어'에 대한 고발장을 접수하고 해당 출판사가 책을 발간하고 배포하는 과정에서 국가보안법과 남북교류협력법 등을 위반했는지 조사하고 있다.

지난달 27일, 서울서부지방법원은 '세기와 더불어'의 판매, 배포 금지 가처분신청 첫 심문을 진행했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr