[아시아경제 임춘한 기자] LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 35,700 전일대비 200 등락률 +0.56% 거래량 371,524 전일가 35,500 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 LG상사, 1분기 영업이익 1133억원…전년동기대비 127%↑'회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 는 자기주식 보통주 268만4876주를 1000억원에 취득하는 신탁계약 기한을 오는 12월 15일까지 연장한다고 10일 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr