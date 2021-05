[포토]힐스테이트장안 센트럴 시행사 더랜드영 사랑의 쌀 500포 전달

더랜드영 이영일 대표 10일 동대문구에 쌀 10kg 500포(환가액 1750만원 상당) 쾌척

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 10일 힐스테이트장안 센트럴 오피스텔 시행사인 더랜드영(대표 이영일)에서 사랑의 쌀 500포(환가액 1750만원)을 전달 받았다.

힐스테이트장안 센트럴 오피스텔은 동대문구 장안동 366-7(대지면적 3633.6㎡) 옛 경남호텔 자리에 지하 6, 지상 20층, 연면적 5만203.24㎡ 규모로 오피스텔(369실) 및 근린생활시설(85실)을 건립하고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “온 국민이 코로나19와 싸우고 있는 어려운 시기에 사랑의 쌀을 기탁해 나눔 문화 확산에 이바지 하고 있는 더랜드영 이영일 대표님께 진심으로 감사드린다”며 “전해주신 소중한 성품을 어려운 이웃들에게 전달해 우리주변의 어려운 이웃들에게 꿈과 희망을 심어드리도록 하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr