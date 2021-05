하영제 "홍준표 복당 하루 빨리 이뤄져야…즉시 의총 열자"

[아시아경제 금보령 기자] 하영제 국민의힘 의원이 홍준표 무소속 의원의 복당을 서둘러야 한다고 주장했다.

10일 하 의원은 페이스북을 통해 "홍 의원의 복당은 하루라도 빨리 이루어져야 할 것"이라고 밝혔다.

홍 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 국민의힘 복당 절차를 밟겠다는 입장을 내놨다. 홍 의원은 "밖에서 머문 지난 1년 동안은 제 정치역정과 부족함을 되돌아보는 깊은 성찰의 시간이 되었다"며 "이제 당으로 돌아가야 할 때가 됐다고 생각한다"고 강조했다.

이어 홍 의원은 "다시 당으로 돌아가 당원으로서 책임과 의무를 성실히 수행하고 파탄난 국정을 바로 세우고 정권교체를 통한 국가 정상화를 위해 한 알의 밀알이 되고자 한다"고 덧붙였다.

이를 놓고 하 의원은 "즉시 의원총회를 열어 홍 의원의 입당 의사를 환영하고, 윤석열 전 검찰총장에게는 국민의힘으로 들어와서 다른 후보들과 정정당당하게 경쟁하도록 촉구하고, 안철수 국민의당 대표에게는 합당 절차를 가능하면 조속히 마무리 짓도록 다시 한 번 결의하는 것이 정권 교체를 열망하는 국민들의 기대에 부응하는 합당한 절차라고 생각한다"고 설명했다.

하 의원은 또 "국민들은 우리 국민의힘 소속 국회의원 100여명 남짓에게 대선 후보를 감별하는 권능을 주지 않았다는 것을 명심해야 할 것"이라며 "흔히들 하는 말로 '좌파는 오만하여 망하고, 우파는 분열하여 망한다'고 했다. 지난번 서울시장과 부산시장 보궐선거에서 국민의힘이 승리한 것은 그야말로 국민들의 '유보적 지지'에 지나지 않는다는 것을 다시 한 번 가슴에 새겨야 할 것"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr