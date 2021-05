유럽 주요국 증시는 10일(현지시간) 장초반 미미한 수준에서 혼조세를 보이며 출발했다.

영국 FTSE 100 지수는 장 초반 전 거래일 대비 10.12포인트(+0.14%) 상승한 7139.83을 기록 중이다.

반면 프랑스 CAC 40 지수는 6.91포인트(-0.11%) 하락한 6378.60, 독일 DAX 지수는 6.25포인트(-0.04%) 하락한 1만5393.40을 기록 중이다.

이탈리아 FTSE MIB 지수는 115.19포인트(+0.47%) 상승한 2만4727.23을, 스톡스 600 지수는 0.34포인트(+0.08) 오른 445.27을 기록 중이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr