[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 생활체육학과 세팍타크로 선수단이 제19회 전국 학생 세팍타크로 대회 남자대학부 레구(3인조) 이벤트 경기에서 정상에 올랐다고 10일 밝혔다.

충분 보은군에서 진행된 이번 대회에 참가한 동신대 선수단은 경희대(2대1), 원광대(2대1), 목원대(2대0)를 차례로 꺾고 우승을 차지했다.

주장 남규호(3학년)와 문대진(2학년)을 비롯해 올해 특기자 전형으로 입학한 1학년 오주몽·신희섭 선수까지 고른 활약을 펼치며 우승 메달을 목에 걸었다.

안민주 동신대 생활체육학과 교수는 “올해 첫 대회부터 좋은 결과를 얻어 기쁘다”며 “오는 6월 전국 선수권대회에서도 좋은 성적을 거두겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr