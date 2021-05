진주시 지역 문화 예술인 … 문화예술 콘텐츠 공모

20일까지 5개 분야, 11개 지역 문화예술 기획사업 공모

생애 첫 창작활동·진주 옛길 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 지원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 지역 내 문화자원을 활용한 다양한 맞춤형 문화콘텐츠 발굴로 문화예술인(단체 포함) 활동 지원, 생활문화 동호회 활성화, 시민 문화예술 활동 장려를 위해 ‘2021년 지역 문화예술 기획 공모사업’을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 공모는 5개 분야, 11개 사업을 대상으로 실시되며 총사업비 5억9000만원이 지원된다.

접수 기간은 10일부터 20일까지이며 5월 중 선정 절차를 거쳐 오는 6월부터 12월까지 사업을 추진하게 된다.

시는 지역에서 활동하고 있는 문화예술인(단체 포함)과 생활문화동호인의 자율성과 다양성을 바탕으로 누구나 일상에서 문화를 창조하고 누리는 지역 중심의 문화 콘텐츠 발굴과 생활문화 동호회 활성화를 위해 다양한 장르의 공모사업을 준비했다고 설명했다.

공모 분야는 ▲지역 문화 콘텐츠 발굴 ▲온라인 콘텐츠 발굴 ▲생활문화 활성화 ▲문화 놀이터 ▲무형문화재 활성화 등 5개 분야이다.

이와 더불어 지역에서 활동하고 있는 국가·도 무형 문화재 보유자(단체 포함)의 활동 활성화를 위해 교육프로그램 및 융·복합·연합프로그램 등을 지원한다.

이번 공모사업에 선정된 단체는 진주시 문화 도시지원센터를 통해 문화도시 조성사업에 대한 이해와 보조사업 집행기준 등 사업추진과 관련한 다양한 사업 지원을 받게 된다.

한편 시는 문화예술인과 문화기획자와의 매개 사업 활성화를 위해 현재 진주시 문화 도시지원센터와 협업을 통해 시민문화학교 과정을 개설해 3개 과정의 문화기획자 양성사업을 추진하고 있으며, 문화 도시지원센터에서는 연중 문화기획자를 발굴·양성하고 문화 매개 사업을 지원할 예정이다.

