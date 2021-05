[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 강진군장애인체육회(회장 이승옥)는 장애인 생활체육 활성화를 위해 오는 11월까지 풋살, 커롤링, 한궁, 탁구, 뉴스포츠 등의 생활체육 프로그램을 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 그동안 코로나19로 위축된 장애인의 활동성을 높이고 장애인 생활체육 활성화를 목적으로 참가자들의 명부관리 및 이용자 마스크 착용 의무 등 사회적 거리두기 조치 사항을 준수하며 안전하게 운영한다.

자세한 사항은 강진군장애인체육회 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 참가를 희망하는 장애인은 군장애인체육회 사무국 또는 강진스포츠클럽, ㈔한국시각장애인연합회 강진지회, ㈔전남농아인협회 강진군지회, 강진군장애인종합복지관에 각각 문의하면 된다.

