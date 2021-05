경기교육청, 그린스마트미래학교 설명회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 10일 유튜브 생중계로 경기형 그린스마트미래학교 사업 추진을 위한 온라인 설명회를 개최한다.

그린스마트미래학교 사업은 40년 이상 노후 건물을 보유한 학교를 디지털ㆍ친환경 기반의 첨단학교로 바꿔 다양한 미래형 교수학습을 실현할 수 있도록 지원하는 사업이다. 도내 사업 대상 건물은 총 382동이다.

이번 설명회는 경기교육청이 추진하는 그린스마트미래학교 사업의 주요 내용과 추진 방향을 공유하게 되며 사업 대상 550개교와 25개 교육지원청 관계자가 참석한다.

설명회 주요 내용은 ▲경기형 그린스마트미래학교 사업추진 기본계획 안내 ▲그린스마트미래학교 환경 주요 요소 이해 ▲교육과정 연계 사전 기획과정 안내 ▲그린스마트미래학교 사업 신청서 작성 방법 안내 등이다.

이헌주 경기교육청 그린스마트미래학교 추진단장은 "고교학점제 정책에 연계해 고등학교 사업을 우선 추진하고, 각 지역ㆍ학교 특성을 반영한 '경기형 그린스마트미래학교'사업을 추진할 계획"이라며 "속도보다 내실에 집중해 학생들이 꿈과 희망을 키우는 미래학교 공간을 만들어나가겠다"고 강조했다.

경기교육청은 총 2조4900억원을 투입해 2025년까지 사업을 마무리할 계획이다.

