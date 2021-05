'도시재생뉴딜 청년인턴' 모집…지역과 성장하는 인재육성

만 18세~만 34세 지원 가능

500여명 선발…6개월간 활동

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 2021년도 1차 도시재생뉴딜 청년인턴을 모집한다고 9일 밝혔다.

도시재생뉴딜 청년인턴은 도시재생 분야에 관심 있는 청년이 현장 수련 등을 통해 이론과 실무역량을 다져 도시재생 분야 인재로 성장할 수 있는 프로그램이다.

선발된 인턴은 전국에 있는 도시재생지원센터 등에서 '일경험 수련생'으로 약 6개월 동안 활동하게 된다.

이번 청년인턴십에서는 500여명을 선발한다. 지역 수요를 반영하고 더 많은 젊은이들에게 인턴십 기회를 제공하고자 선발 규모를 확대했다.

지난해 2차 청년인턴십에 참여했던 인턴과 수련기관 담당자를 대상으로 설문조사를 한 결과, 인턴은 81.9%가 청년인턴 활동이 센터 업무와 지역 도시재생에 도움이 된다고 평가했고, 수련기관은 95.2%가 인턴십이 이 분야 청년 전문가를 육성하는데 필요하다고 응답했다.

청년인턴은 만 18세 이상 34세 이하의 청년이라면 누구나 지원할 수 있으며, 학력이나 경력 제한이 없다.

프로그램은 총 6개월 과정으로 진행되며, 먼저 2주간의 기본역량교육을 통해 도시재생의 이해, 실무역량교육, 직장소양교육 등을 받게 된다.

이후 현장 수련을 위해 센터와 도시재생 지원기구 등 수련기관으로 배정돼, 각 기관에서 수행 중인 사업 홍보, 주민공동체 활동 지원, 도시재생 자료조사, 사업기획 등의 실무를 경험할 예정이다.

현장수련 기간 중에는 총 10회의 전문가 멘토링으로 진행되는 전문가 양성교육과정을 통해 해당 지역의 도시재생과 연계된 과제를 주도적으로 설정하고 해결하는 맞춤형 경험을 하게 된다.

선발절차과 일정, 수련 기관, 수련 업무 등에 관한 자세한 사항은 도시재생 종합정보체계 누리집에 게시된 선발 공고문을 통해 확인할 수 있다.

