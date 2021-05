현대차, 5년 연속 아마추어 레이싱팀 '팀 HMC' 후원 결정

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 서울 강남구 오토웨이타워에서 ' 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 639,489 전일가 223,500 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세정몽구 재단, 고대의료원과 이동형 CT 버스 제작…'코로나19 대응' close -팀 현대모터클럽(HMC)' 후원 협약식을 진행했다고 9일 밝혔다. 이날 협약식엔 유원하 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 639,489 전일가 223,500 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세정몽구 재단, 고대의료원과 이동형 CT 버스 제작…'코로나19 대응' close 국내사업본부장(부사장), 김주현 팀 HMC 단장 등이 참석했다.

창단 5주년을 맞은 팀 HMC는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 639,489 전일가 223,500 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세정몽구 재단, 고대의료원과 이동형 CT 버스 제작…'코로나19 대응' close 브랜드를 좋아하는 고객이 자발적으로 만든 동호회 '현대오토클럽' 회원으로 구성된 아마추어 레이싱팀이다. 방송인 양상국씨, 1인 크리에이터 안오준씨 등 총 7명의 드라이버로 구성됐다.

이들은 국내 최대 규모 원메이크 모터스포츠 대회인 '2021 현대 N 페스티벌(5월8일~11월14일)'에 출전, 드라이빙 실력을 선보일 계획이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 639,489 전일가 223,500 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세정몽구 재단, 고대의료원과 이동형 CT 버스 제작…'코로나19 대응' close 는 팀 HMC에 전문 드라이빙 수트, 차량 관리를 위한 전속 미케닉 팀, 경기 출전에 따른 소정의 경비 등을 지원한다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 639,489 전일가 223,500 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세정몽구 재단, 고대의료원과 이동형 CT 버스 제작…'코로나19 대응' close 관계자는 "코로나19로 침체되어 있는 모터스포츠 활동을 다각도로 지원해 새로운 자동차 문화 활성화에 이바지할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr