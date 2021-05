현대모비스, 2025년까지 글로벌 지재권 1만2000건 확보 추진

글로벌 기업간 특허 경쟁 본격화

현재 대비 3배 규모…특허 출원 이전 유망 아이디어 대해서도 기술협력

가 오는 2025년까지 1만2000여건의 글로벌 지식재산권 확보에 나선다. 현대모비스는 이를 위해 국내 유명 대학과 연구기관이 보유한 외부 특허를 매입하는 한편, 내부 임직원의 발명 활동을 장려해 포트폴리오를 확대한단 계획이다.

현대모비스는 최근 서울 서대문구 연세대학교에서 연세대 산학협력단과 ICT분야 기술협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다. 이날 협약식엔 정수경 현대모비스 기획부문장 부사장, 이충용 연세대 산학협력단장(연구처장)이 참석했다.

이번 협약은 자율주행과 전동화, 커넥티비티 등 미래 모빌리티 핵심기술에 대한 특허매입을 포함한 중장기 연구개발 협력체계를 구축해 나가는 내용을 골자로 한다. 구체적으론 현대모비스가 통신표준, 인공지능, 배터리 제어기술 등 연세대가 보유한 유망 기술 매입을 추진한다.

현대모비스는 나아가 출원 이전 단계의 유망한 아이디어에 대해서도 기술협력에 나선다. 기업이 스타트업에 투자하는 것과 마찬가지로 원천특허로 발전할 수 있는 4차산업 주요 기술을 조기에 확보한다는 차원에서다.

현대모비스가 이처럼 미래 기술 선점에 나서는 것은 최근 5세대 이동통신(5G) 통신망, 전기차 등의 보급이 급속 확대됨에 따라 다양한 업체와의 특허경쟁이 본격화 되고 있어서다. 이런 상황에서 관련 특허 포트폴리오만 보유한 것으로도 경쟁사 및 타 산업군과의 분쟁 억제력을 강화하는 효과가 있다는 게 현대모비스의 설명이다. 예컨대 로열티를 거둬들이거나, 부품 수주를 위한 협상카드로 사용할 수 있단 의미다,

이에 현대모비스는 지난 2019년 지식재산 확보와 분쟁을 일관되고 효율적으로 대응하기 위한 전담조직을 운영 중이며, 국내 기술연구소를 중심으로 연구원의 특허출원을 독려하고 특허전문과와 변리사를 투입해 이를 지원 중이다. 그 결과 현대모비스는 지난해 2000여건의 국내외 특허를 출원했다. 현대모비스의 최근 3년간 특허 출원 증가율은 50%에 이른다.

현대모비스 관계자는 "연세대를 시작으로 향후 국내 유수 대학과 연구기관이 보유한 미래차 특허기술을 지속 매입할 계획"이라며 " 미래차 산업에서 원천 특허기술의 중요성이 증대됨에 따라 내부 임직원들의 발명 활동을 장려하는 것은 물론, 산학 협력기관이 보유한 외부기술도 매입해 특허 포트폴리오를 확대한다는 전략"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr