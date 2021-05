[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 7일 서강동주민센터 옥상에서 진행된 텃밭 가꾸기 행사에 참석했다.

이번 행사는 지역내 유휴공간을 활용하고 어려운 이웃에게 반찬재료를 나누려는 목적에서 열렸다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr