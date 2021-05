제주도 못지않은 5월 인기 여행지는 어디?

인터파크투어, 가정의 달 맞이 국내여행 트렌드 분석

티몬, '가족맞춤추천여행' 기획전

[아시아경제 김철현 기자] 5월의 인기 있는 국내 여행지는 제주도와 강원도인 것으로 조사됐다. 인터파크투어가 가정의 달을 맞아 5월 국내숙박 예약 데이터를 기반으로 여행 트렌드를 분석한 결과에 따르면 제주도(28%)와 강원도(27.8%)가 가장 인기 있는 국내 여행지 1~2위를 차지했다. 다음으로 수도권(12.7%)이 3위에 올라 가까운 곳에서 휴식을 즐기려는 사람들도 많은 것으로 조사됐다. 이어 전라도(11.6%), 경상도(11.1%), 충청도(4.7%), 부산(4.1%) 순이었다.

가장 선호하는 숙박 형태는 호텔이다. 예약이 가장 많은 숙박 유형 1위로 호텔(53.6%)이 압도적으로 많았으며 이어 리조트(37.1%), 펜션 및 풀빌라(9.3%)가 2~3위에 올랐다. 최소한의 가족 단위 여행이나 친구, 연인과 함께 소규모 여행을 떠날 때 이용하기 좋은 호텔에 대한 선호도가 상대적으로 높게 나타난 것이다.

지난해 5월과 비교했을 때 펜션 및 풀빌라 예약도 227% 상승해 눈길을 끈다. 프라이빗한 여행을 선호하는 이들이 늘고 타인과 접촉하지 않는 형태의 숙박을 찾는 사람들이 많아지며 펜션과 풀빌라의 인기가 급상승한 것으로 풀이된다. 숙박 체류 일정은 1박2일(72.9%), 2박 3일(21.5%), 3박 4일(4.4%), 4박 이상(1.2%)순으로 가급적 짧은 일정으로 예약했다. 장기간 여행 보다 기분 전환을 할 수 있는 나들이 여행을 선호하는 것으로 보인다.

이에 따라 이커머스 업체들도 5월 여행 시즌에 알뜰여행을 계획할 수 있는 다양한 상품을 선보이고 있다. 티몬은 '가족맞춤추천여행' 기획전을 통해 항공권, 호텔·리조트·펜션, 렌터카, 입장권 등 다양한 여행상품을 최대 92% 할인하고 있다. 가족과 함께 떠나기 좋은 여행상품을 특별 할인가에 판매하는 것이다.

이커머스를 통해 구매할 수 있는 상품은 인기 여행지인 제주도에서 여행을 만끽할 수 있는 특가상품부터 서울 근교에서 '호캉스'를 즐길 수 있는 상품까지 다양하다. 가정의 달 선물 기획전에서도 다양한 여행, 외식 이용권 등을 할인가에 구매할 수 있다.

