롯데하이마트, 창사 이래 첫 자사주 매입…185억 규모

7일 롯데하이마트는 주주가치 제고를 위해 자사주 47만2000주를 장내 매수방식으로 취득하겠다고 공시했다. 발행 주식수 대비 2%에 해당하며, 약 185억 규모다. 취득 예정 기간은 5월 10일부터 8월 7일까지다.

황영근 롯데하이마트 대표이사는 "자사주 매입은 불안정한 환경 속에서도 회사를 성장시켜 주주가치를 제고하겠다는 의지를 표현한 것"이라며 "앞으로도 다양한 중장기적 주주친화정책을 추진할 계획"이라고 설명했다.

롯데하이마트는 최근 오프라인 점포 효율화 및 온라인쇼핑몰 강화, 효율적인 판매관리비집행 등을 통해 지속적으로 실적 개선에 힘쓰고 있다. 특히 오프라인 매장은 체험을 강화한 대형 매장 메가스토어를 지난해에 이어 개장했으며 온라인쇼핑몰은 상품군 확대와 더불어 '차세대라이프스타일관', 라이브커머스 '하트라이브' 등 다양한 서비스를 운영하고 있다.

