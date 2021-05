한화솔루션, ESG 확산 위한 상생협력 MOU 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 이 전문 평가기관와 손잡고 중소 협력사에게 ESG(환경·사회·지배구조)경영의 평가모델과 비용을 지원한다. 국내의 ESG경영 확산에 기여하고 대중소기업 간의 상생문화도 구축하겠다는 취지다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 은 기업경영 평가기관인 이크레더블과 중소업체들의 ESG 평가업무를 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이날 서울 중구 한화빌딩 본사에서 열린 협약식에는 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 안무용 지원부문장, 이크레더블 이진옥 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 이크레더블은 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 의 중소 협력사 24곳에 자체 개발한 ESG평가 모형을 적용해 탄소배출량, 안전보건, 회계투명성 등의 항목을 점검한다. 결과에 따라 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 과 함께 해당기업에 대한 ESG 교육 및 컨설팅도 지원할 계획이다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 측은 "협력업체의 업무 부담을 최소화하기 위해 이크레더블이 최대한 데이터를 직접 수집하고, 현장 실사까지 거쳐 중소업체들을 위한 ESG경영을 지원할 예정이다"고 밝혔다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 700 등락률 +1.52% 거래량 1,026,353 전일가 46,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 폐플라스틱을 나프타로…한화솔루션 국책과제 주관훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나한화, 질산설비 증설…반도체 세정제 등 고객 확대 close 은 2017년부터 매년 중소업체 130여 곳의 신용평가 지원을 비롯해 에너지 및 탄소배출저감 컨설팅 지원 등 협력업체의 경영환경 개선을 위한 상생협력 활동을 지속하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr