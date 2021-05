산엔청복지관 전국사회복지 시설평가 최우수 기관 선정

장애인·노인 복지증진 프로그램 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산엔청복지관이 최근 보건복지부가 발표한 ‘2020 전국사회복지시설 평가’에서 최우수 등급(종합 A) 기관에 선정됐다고 7일 밝혔다.

전국사회복지시설 평가는 보건복지부와 한국 사회보장정보원에서 3년마다 전국의 사회복지시설을 대상으로 벌인다.

시설 및 환경, 재정 및 조직 운영, 프로그램 및 서비스, 이용자의 권리, 지역사회 관계, 시설 운영 전반 등 6개 영역 총 37개 지표를 토대로 실시됐다.

2017년 2월 산청군 장애인·노인 전문 복지관으로 개관한 산엔청복지관은 사회복지법인 한일복지재단이 위탁·운영하고 있다. 지역 장애인과 노인의 복지증진을 위한 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

김순옥 관장은 “개관 이후 첫 평가임에도 불구하고 최우수 등급이라는 평가 결과는 산청군의 적극적인 지원과 직원들의 열정으로 일구어낸 결과라 생각한다”며 “앞으로도 장애인과 노인, 지역주민들의 욕구를 반영한 서비스를 제공하기 위해 더 노력하겠다”고 말했다.

